Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование

смотреть видео

Депутаты Законодательного собрания Пермского края собрались на внеочередное заседание, посвященное обсуждению утвержденных на днях Государственной думой России и Советом Федерации поправок в Конституцию страны. Утверждение законопроекта на региональном уровне - обязательный этап. Причем, чтобы документ был допущен до процедуры общенародного голосования, его должны одобрить минимум две трети парламентов всех субъектов Российской федерации.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня у нас с вами ответственная и даже историческая миссия - нам с вами предстоит поддержать инициативу Президента и рассмотреть закон, по которому наша страна будет жить в ближайшие десятилетия. Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы наши с вами избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность".Обсуждение поправок в Конституцию в течение нескольких последних месяцев проходило на самых разных площадках. В том числе свои предложения смогли высказать и депутаты Законодательного собрания Пермского края. В первую очередь их интересовало закрепление в основном законе новых социальных гарантий: минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума; пенсия, пособия и социальные выплаты подлежат обязательной ежегодной индексации.
Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и развитию территорий Законодательного собрания Пермского края: "Не только бюджетные, не только государственные предприятия должны заботиться о людях, работниках своего предприятия, но и все частные предприятия тоже. Есть огромное количество форм этого сотрудничества, и мы прошли уже достаточно большой путь в применении всех этих механизмов, и теперь мы закрепляем это в Конституции и показываем, что это не просто надолго, это навсегда".В итоге региональные депутаты проголосовали «за» предложенные и утвержденные их федеральными коллегами поправки в Конституцию страны. Следующим обязательным и определяющим этапом станет общероссийское голосование. Это особая новая форма волеизъявления, отличается от референдума. Здесь нет порога явки, но «за» утверждение поправок должны проголосовать не менее половины всех пришедших на избирательные участки. Пройдет голосование уже 22 апреля, этот день в России будет объявлен нерабочим.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Мы все-таки настроены на то, чтобы гражданину было максимально комфортно проголосовать. Будет предусмотрена форма досрочного голосования, если гражданину не очень удобно 22 числа прийти и проголосовать, будет возможность проголосовать вне помещения, при наличии уважительной причины".

Метки: Выборы, Власть, В России

Опубликовано: 13.03.2020 в 09:55 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус

Глава Пермского края встретится со студентами медицинского университета

В госархиве прошел День открытых дверей

Дмитрий Малютин отчитался перед избирателями

Рассмотрение иска о прекращении деятельности "Карамели" перенесли в другой суд

Горячая линия: пермяки пожаловались на стаи агрессивных собак

Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель»

Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки

В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом

Мартовская оттепель продолжается


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус

Обратите внимание

в Перми

Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус
В минувший вторник пермяк вернулся из Франции, сдал анализ, который предварительно оказался положительным. Сейчас повторные заборы проб срочно отправлены в научный центр Новосибирска. Эпидемиологи определяют круг лиц, с которыми контактировал госпитализированный мужчина.
13.03.2020 в 09:21

Метки: Здоровье, в Перми

Глава Пермского края встретится со студентами медицинского университета
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сегодня встретится со студентами Медицинского университета имени академика Вагнера. Среди обсуждаемых вопросов - проблемы нехватки в больницах узких специалистов, программа «Земский доктор» и целевое обучение.
13.03.2020 в 08:50

Метки: Здоровье, в Перми, Образование

В госархиве прошел День открытых дверей
В государственном архиве Пермского края сегодня прошел День открытых дверей. Мероприятие посвятили его 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для посетителей открыли абсолютно все залы, а кроме того, предложили пройти исторический квест
12.03.2020 в 18:23

Метки: Культура, в Перми

Дмитрий Малютин отчитался перед избирателями
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин своим примером призывает коллег переходить к практике публичный отчетов перед избирателями
12.03.2020 в 18:05

Метки: Власть, в Перми, Общество

Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки
Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова признала, что никакие меры по решению конфликта в лицее №9 не дали желаемых результатов
12.03.2020 в 15:21

Метки: Образование, Власть, Общество, в Перми

В России

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование
Региональные депутаты проголосовали «за» предложенные и утвержденные федеральными коллегами поправки в Конституцию.
13.03.2020 в 09:55

Метки: Выборы, Власть, В России

«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию
В Законодательном Собрании Пермского края закончилось внеочередное пленарное заседание. На повестке дня был только один вопрос - региональные депутаты рассмотрели поправки в Конституцию Российской Федерации.
12.03.2020 в 14:36

Метки: Власть, Общество, Официально, В России

В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать сегодня. Телефоны горячих линий по коронавирусу: 8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава РФ; 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 8 (342) 258-07-87 - горячая линия минздрава Пермского края с 8:00 до 20:00 часов.
12.03.2020 в 13:40

Метки: Здоровье, В России, В мире

Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ. На юбилейном, тридцатом, отечественном Чемпионате и Первенстве в Сочи прикамцы завоевали 13 наград.
11.03.2020 в 11:50

Метки: Спорт, В России

В Прикамье съедутся лучшие летающие лыжницы планеты
17 стран примут участие в финальных этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
10.03.2020 в 16:35

Метки: Спорт, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосованиеПарламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование

Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирусРезультат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус

Глава Пермского края встретится со студентами медицинского университетаГлава Пермского края встретится со студентами медицинского университета

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.03.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.03.2020

В госархиве прошел День открытых дверейВ госархиве прошел День открытых дверей

Дмитрий Малютин отчитался перед избирателямиДмитрий Малютин отчитался перед избирателями

Рассмотрение иска о прекращении деятельности "Карамели" перенесли в другой судРассмотрение иска о прекращении деятельности "Карамели" перенесли в другой суд

Горячая линия: пермяки пожаловались на стаи агрессивных собакГорячая линия: пермяки пожаловались на стаи агрессивных собак

Пермяк ограбил магазин бытовой техники в РязаниПермяк ограбил магазин бытовой техники в Рязани

Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель»Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель»

Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановкиЧиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки

В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходомВ центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом

«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию

Мартовская оттепель продолжаетсяМартовская оттепель продолжается

В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусуВ Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу

Ветряная оспа - можно ли ее своевременно диагностировать? «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.Ветряная оспа - можно ли ее своевременно диагностировать? «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского районаВозбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

В закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверейВ закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверей

В Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человекВ Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек

В Добрянке осужден председатель ТСЖВ Добрянке осужден председатель ТСЖ

Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуровЗоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров

"Белая лилия": история жизни бывшей узницы фашистских лагерей"Белая лилия": история жизни бывшей узницы фашистских лагерей

Пермяки наблюдали за сражением роботов на «Танковом биатлоне»Пермяки наблюдали за сражением роботов на «Танковом биатлоне»

В Перми на ул. Героев Хасана автобус провалился в ямуВ Перми на ул. Героев Хасана автобус провалился в яму

В Прикамье выдана первая сельская ипотекаВ Прикамье выдана первая сельская ипотека

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную