Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование

Депутаты Законодательного собрания Пермского края собрались на внеочередное заседание, посвященное обсуждению утвержденных на днях Государственной думой России и Советом Федерации поправок в Конституцию страны. Утверждение законопроекта на региональном уровне - обязательный этап. Причем, чтобы документ был допущен до процедуры общенародного голосования, его должны одобрить минимум две трети парламентов всех субъектов Российской федерации.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня у нас с вами ответственная и даже историческая миссия - нам с вами предстоит поддержать инициативу Президента и рассмотреть закон, по которому наша страна будет жить в ближайшие десятилетия. Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы наши с вами избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность".Обсуждение поправок в Конституцию в течение нескольких последних месяцев проходило на самых разных площадках. В том числе свои предложения смогли высказать и депутаты Законодательного собрания Пермского края. В первую очередь их интересовало закрепление в основном законе новых социальных гарантий: минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума; пенсия, пособия и социальные выплаты подлежат обязательной ежегодной индексации.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и развитию территорий Законодательного собрания Пермского края: "Не только бюджетные, не только государственные предприятия должны заботиться о людях, работниках своего предприятия, но и все частные предприятия тоже. Есть огромное количество форм этого сотрудничества, и мы прошли уже достаточно большой путь в применении всех этих механизмов, и теперь мы закрепляем это в Конституции и показываем, что это не просто надолго, это навсегда".В итоге региональные депутаты проголосовали «за» предложенные и утвержденные их федеральными коллегами поправки в Конституцию страны. Следующим обязательным и определяющим этапом станет общероссийское голосование. Это особая новая форма волеизъявления, отличается от референдума. Здесь нет порога явки, но «за» утверждение поправок должны проголосовать не менее половины всех пришедших на избирательные участки. Пройдет голосование уже 22 апреля, этот день в России будет объявлен нерабочим.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Мы все-таки настроены на то, чтобы гражданину было максимально комфортно проголосовать. Будет предусмотрена форма досрочного голосования, если гражданину не очень удобно 22 числа прийти и проголосовать, будет возможность проголосовать вне помещения, при наличии уважительной причины".