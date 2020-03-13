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Результат анализа положительный. Госпитализирован пермяк с подозрением на коронавирус
Минздрав Пермского края на своей официальной странице в сети интернет сообщил о срочной госпитализации и изоляции пермяка с подозрением на коронавирус.
В минувший вторник мужчина вернулся из Франции, сдал анализ, который предварительно оказался положительным. Сейчас повторные заборы проб срочно отправлены в научный центр Новосибирска. Эпидемиологи определяют круг лиц, с которыми контактировал госпитализированный мужчина. Их дальнейшая судьба будет зависеть от того, подтвердится диагноз или нет.
Ранее краевой Минздрав выпустил распоряжение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто прибывает из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии. Распоряжением губернатора в аэропорту начали проверять состояние здоровья всех пассажиров без исключения, прилетающих в Пермь.
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