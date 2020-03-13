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Глава Пермского края встретится со студентами медицинского университета
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сегодня встретится со студентами Медицинского университета имени академика Вагнера. Среди обсуждаемых вопросов - проблемы нехватки в больницах узких специалистов, программа «Земский доктор» и целевое обучение.
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