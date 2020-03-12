В госархиве прошел День открытых дверей
В государственном архиве Пермского края сегодня прошел День открытых дверей. Мероприятие посвятили его 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для посетителей открыли абсолютно все залы, а кроме того, предложили пройти исторический квест "Молотов-41", выступив в роли одних из 320 тысяч эвакуированных в Молотовскую область. На изучение копий реальных документов давалось всего несколько минут, а дальше следовали совсем неожиданные вопросы. Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.
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