В госархиве прошел День открытых дверей

В государственном архиве Пермского края сегодня прошел День открытых дверей. Мероприятие посвятили его 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для посетителей открыли абсолютно все залы, а кроме того, предложили пройти исторический квест "Молотов-41", выступив в роли одних из 320 тысяч эвакуированных в Молотовскую область. На изучение копий реальных документов давалось всего несколько минут, а дальше следовали совсем неожиданные вопросы. Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.