Рассмотрение иска о прекращении деятельности "Карамели" перенесли в другой суд

Сегодня суд Индустриального района рассмотрел иск прокуратуры о прекращении деятельности мини-отеля "Карамель". В январе из-за хлынувшего в подвал кипятка погибли 5 человек, однако официально деятельность заведения до сих пор не прекращена. Ответчиков двое - Сергей и Анатолий Щербаковы, управляющий и владелец помещения. Первый в СИЗО, второго представляет доверенное лицо. В итоге, судья решил направить иск в Ленинский районный суд, по месту проживания одного из ответчиков по данному делу. Подробности заседания в прямом эфире рассказал наш корреспондент Максим Пеккер.