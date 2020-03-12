Горячая линия: пермяки пожаловались на стаи агрессивных собак
Двадцать звонков от жителей Перми поступило на горячую линию по теме безнадзорных животных. Ровно половина обращений - это жалобы из Кировского района на стаи агрессивных собак. Управление по экологии и природопользованию пообещало в течение трёх дней направить бригаду отлова во дворы, откуда звонили люди, и в течение суток - на территории, примыкающие к школам и детсадам. Заявлено, что с начала года с улиц Перми отловлено 380 собак. Все они поступили в муниципальный приют, где должна проводиться стерилизация и вакцинация. Раньше псов, которых признавали агрессивными, усыпляли, с этого года эвтаназия официально запрещена.
Очевидно, что в скором времени муниципальный приют будет переполнен. Поэтому сейчас строится новый, на улице Верхнемуллинской, он будет рассчитан на 350 мест. Правда, сроки его открытия почему-то не называются. Илюса Збруева, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Сейчас свадебная пора у собак, агрессивность увеличивается в этот период. Будет увеличено число рейдов, потому что именно в этот период можно большую часть собак отловить и вакцинировать".
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