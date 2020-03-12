Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель»

В суде Индустриального района Перми продолжается процесс по поводу закрытия хостела "Карамель". В январе из-за хлынувшего в подвал кипятка там погибли 5 человек, однако официально деятельность заведения до сих пор не прекращена.

Суд рассматривает иск прокурора Индустриального района о прекращении деятельности мини-отеля "Карамель". Ответчиков двое - Сергей и Анатолий Щербаковы, управляющий и владелец помещения. Первый в СИЗО, второго представляет доверенное лицо.

После проверки стало ясно, что в мини-отеле не соблюдены правила пожарной безопасности, в первую очередь это касается эвакуационных путей. Согласно технической документации, в подобном помещении должно находиться складское помещение, но никак не гостиница.

20 января затопление кипятком подвала, переоборудованного под гостиницу, унесло жизни пяти человек, в том числе четырёхлетнего ребёнка. Ещё трое взрослых получили ожоги, одного пациента отправили в Москву, двое остаются в больнице в Перми.

Возможно, сегодня будет вынесено решение о том, что отель прекратит свою деятельность официально.

В Перми на ул. Екатерининской есть еще один отель с таким названием. Правда, находится он не в подвальном помещении. Но и там собственники приняли решение гостиничную деятельность прекратить. На сегодняшний день оба заведения закрыты.