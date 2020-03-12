← Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки
Горячая линия: пермяки пожаловались на стаи агрессивных собак →
Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель»
В суде Индустриального района Перми продолжается процесс по поводу закрытия хостела "Карамель". В январе из-за хлынувшего в подвал кипятка там погибли 5 человек, однако официально деятельность заведения до сих пор не прекращена.
Суд рассматривает иск прокурора Индустриального района о прекращении деятельности мини-отеля "Карамель". Ответчиков двое - Сергей и Анатолий Щербаковы, управляющий и владелец помещения. Первый в СИЗО, второго представляет доверенное лицо.
После проверки стало ясно, что в мини-отеле не соблюдены правила пожарной безопасности, в первую очередь это касается эвакуационных путей. Согласно технической документации, в подобном помещении должно находиться складское помещение, но никак не гостиница.
20 января затопление кипятком подвала, переоборудованного под гостиницу, унесло жизни пяти человек, в том числе четырёхлетнего ребёнка. Ещё трое взрослых получили ожоги, одного пациента отправили в Москву, двое остаются в больнице в Перми.
Возможно, сегодня будет вынесено решение о том, что отель прекратит свою деятельность официально.
В Перми на ул. Екатерининской есть еще один отель с таким названием. Правда, находится он не в подвальном помещении. Но и там собственники приняли решение гостиничную деятельность прекратить. На сегодняшний день оба заведения закрыты.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки
В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом
Мартовская оттепель продолжается
В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
В закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверей
В Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек
В Добрянке осужден председатель ТСЖ
Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров
"Белая лилия": история жизни бывшей узницы фашистских лагерей
Пермяки наблюдали за сражением роботов на «Танковом биатлоне»
Добавить комментарий: