← В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом
Суд рассматривает иск о прекращении деятельности мини-отеля «Карамель» →
Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки
Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова признала, что никакие меры по решению конфликта в лицее №9 не дали желаемых результатов. Об этом она написала сегодня в своем Instagram.
Вчера в департамент образования пришёл папа ученика лицея 9. Мы вновь два часа разговаривали о ситуации в лицее и психологическом состоянии ребёнка. Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее 9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора, - написала Людмила Серикова.
Напомним, скандал произошел после того, как отец одного из учеников заявил в эфире федерального телеканала о поборах в учебном заведении. По словам мужчины, каждый родитель должен был сдать по 1200 рублей на приобретение учебников и линолеума, а после отказа сдать деньги, преподаватели учебного заведения начали психологически давить на его сына и унижать перед одноклассниками. Глава Перми временно отстранил директора лицея Ирину Горбунову. По итогам проверки департамента образования, факт поборов подтвердился, однако, по словам чиновников, происходили они еще до назначения Ирины Горбуновой на должность руководителя учебного заведения. Поэтому к ответственности решено было привлечь не директора, а ее заместителя, объявив выговор.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом
Мартовская оттепель продолжается
В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
В закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверей
В Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек
В Добрянке осужден председатель ТСЖ
Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров
"Белая лилия": история жизни бывшей узницы фашистских лагерей
Пермяки наблюдали за сражением роботов на «Танковом биатлоне»
В Перми на ул. Героев Хасана автобус провалился в яму
Добавить комментарий: