Чиновники планируют уволить директора лицея №9, ради нормализации обстановки

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова признала, что никакие меры по решению конфликта в лицее №9 не дали желаемых результатов. Об этом она написала сегодня в своем Instagram.

Вчера в департамент образования пришёл папа ученика лицея 9. Мы вновь два часа разговаривали о ситуации в лицее и психологическом состоянии ребёнка. Вынуждена признать, что никакие меры департамента по решению конфликта, начиная с декабря прошлого года и включая временное отстранение директора, не дали желаемых результатов. С целью нормализации обстановки в лицее 9 я все больше прихожу к выводу о необходимости увольнения директора, - написала Людмила Серикова.

Напомним, скандал произошел после того, как отец одного из учеников заявил в эфире федерального телеканала о поборах в учебном заведении. По словам мужчины, каждый родитель должен был сдать по 1200 рублей на приобретение учебников и линолеума, а после отказа сдать деньги, преподаватели учебного заведения начали психологически давить на его сына и унижать перед одноклассниками. Глава Перми временно отстранил директора лицея Ирину Горбунову. По итогам проверки департамента образования, факт поборов подтвердился, однако, по словам чиновников, происходили они еще до назначения Ирины Горбуновой на должность руководителя учебного заведения. Поэтому к ответственности решено было привлечь не директора, а ее заместителя, объявив выговор.