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В центре Перми под тяжестью снега рухнул навес над пешеходным переходом
На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Луначарского рухнул навес над пешеходным переходом.
Судя по всему, произошло это из-за неубранного вовремя снега, который начал таять, потяжелел и упал. К частью, обошлось без пострадавших, но тротуар, по которому ходят сотни жителей, оказался завален основательно.
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