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В закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверей
День открытых дверей проходит в государственном архиве Пермского края по адресу: Студенческая, 36. Для всех желающих здесь готовы провести экскурсии, показать уникальные документы. Гостей мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ждут также исторический квест, музыкальный концерт и мастер-классы.
На входе посетителей встречает проигрыватель с пластинками, звучат песни военных лет.
Гости архива смогут познакомиться с советскими игрушками, открытками, фронтовыми письмами земляков.
Одно из уникальных свидетельств истории - альбом из фонда краеведа Колпакова с фотографиями, датированными 22 июня 1941 года. На фото запечатлен теплый денек на реке Чусовая. Люди безмятежно отдыхают на реке, ловят рыбу, еще не зная о том, что началась война.
День открытых дверей пройдет в государственном архиве Пермского края до 17 часов.
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