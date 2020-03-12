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В Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек
Жители Пермского края, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, должны будут находиться на домашнем карантине в течение двух недель. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.
Собственные меры по обеспечению безопасности сотрудников уже принимают в крупных компаниях - отменяются все массовые мероприятия, рекомендуется не ездить за границу. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек. В медицинских боксах, правда, никого нет. Все пострадавшие сидят в своих квартирах.
"Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона", - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.
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