Жители Пермского края, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, должны будут находиться на домашнем карантине в течение двух недель. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.

Собственные меры по обеспечению безопасности сотрудников уже принимают в крупных компаниях - отменяются все массовые мероприятия, рекомендуется не ездить за границу. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек. В медицинских боксах, правда, никого нет. Все пострадавшие сидят в своих квартирах.

"Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона", - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.