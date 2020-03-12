В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу. При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать сегодня. Телефоны горячих линий по коронавирусу: 8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава РФ; 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 8 (342) 258-07-87 - горячая линия минздрава Пермского края с 8:00 до 20:00 часов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В закромах истории: госархив приглашает на День открытых дверей
В Перми на карантине по коронавирусу находятся 90 человек
В Добрянке осужден председатель ТСЖ
Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров
"Белая лилия": история жизни бывшей узницы фашистских лагерей
Пермяки наблюдали за сражением роботов на «Танковом биатлоне»
В Перми на ул. Героев Хасана автобус провалился в яму
В Прикамье выдана первая сельская ипотека
В Кунгуре покупатели оказались заблокированы в задымленном магазине
"Всеобщее стояние" на дамбе Стахановская-Чкалова возмутило пермяков
Добавить комментарий: