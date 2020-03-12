В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу. При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать сегодня. Телефоны горячих линий по коронавирусу: 8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава РФ; 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 8 (342) 258-07-87 - горячая линия минздрава Пермского края с 8:00 до 20:00 часов.