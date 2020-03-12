В Добрянке осужден председатель ТСЖ

В Добрянке состоялся суд над 45-летним местным жителем, председателем одного из ТСЖ. Он признан виновным в присвоении чужого имущества. Мужчина сдал в аренду индивидуальному предпринимателю общедомовое имущество. При этом решение о сделке он принял без одобрения жильцов, документально ее не оформлял, в кассу ТСЖ полученные от предпринимателя суммы не вносил, денежные средства тратил по собственному усмотрению. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный собственникам жилья, составил порядка 33 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.