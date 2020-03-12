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Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров
Малышу исполнился месяц, и теперь можно точно определить его пол - у пары Дарины и Чижика родился мальчик. Самка лемура уже и раньше проявляла себя как заботливая мать, в этот раз она не менее ответственна. Параллельно на сайте зоопарка выбирают имя малышу. В лидерах пока варианты Джулиан, Лакки и Зазу.
Наталья Гостева, зоолог отдела хищников Пермского зоопарка: "В семье лемуров всегда главная самка - у них матриархат. Мама с рождения и месяцев до трех носит малыша на себе, но заботятся о нем все члены стаи, они все могут подержать его".
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