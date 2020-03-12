Зоопарк приглашает на «кашу» к семейству лемуров

Пермяков приглашают на праздничную «кашу» к семейству лемуров. Торжество состоится в субботу, в два часа дня, в зоопарке. В преддверии события журналистам впервые показали детеныша.Малышу исполнился месяц, и теперь можно точно определить его пол - у пары Дарины и Чижика родился мальчик. Самка лемура уже и раньше проявляла себя как заботливая мать, в этот раз она не менее ответственна. Параллельно на сайте зоопарка выбирают имя малышу. В лидерах пока варианты Джулиан, Лакки и Зазу.Наталья Гостева, зоолог отдела хищников Пермского зоопарка: "В семье лемуров всегда главная самка - у них матриархат. Мама с рождения и месяцев до трех носит малыша на себе, но заботятся о нем все члены стаи, они все могут подержать его".