Народный подвиг: в Перми вспоминают Дивизию чёрных ножей

В Перми отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус был сформирован 11 марта 1943 года, а спустя 20 лет был открыт знаменитый монумент в его честь - Танк на улице Сибирской. В Доме офицеров состоялись Всеуральские чтения. «Черные ножи» - так называла германская разведка наш корпус в 43 году на Курской дуге. Их специально для Уральского добровольческого танкового корпуса выпустили в Златоусте в количестве более 3000 штук.День народного подвига по формированию уральского добровольческого танкового корпуса начался с первых в России Всеуральских чтений военной истории тех времен.11 марта 1943 года Уральских корпус и получил название, которое у всех на слуху. В его состав вошли около 9600 добровольцев, корпус оснастили оружием и техникой, которые безвозмездно изготовили трудящиеся Челябинской, Свердловской и Молотовской областей.Боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус получил на Орловском направлении знаменитой Курской битвы.Сегодня в зале Дома офицеров собрались историки, краеведы, архивисты, общественники. Они презентуют свои проекты и выступают с докладами, посвященным истории того времени. Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Люди действительно хотели идти на фронт и драться, понимая, что могут погибнуть. Попав на фронт, они дрались так, что их боялись. Там масса уникальных боевых эпизодов, масса героических событий, о которых мы очень мало знаем".На чтениях представят и новый документальный фильм Павла Печенкина, снятый в Перми «От Курска до Праги. Дивизия черных ножей». Картина основана на военных хрониках и воспоминаниях.Анна Отмахова, автор сценария фильма: "История войны, которая показывают войну не в смысле марша и парадов, а крови, грязи и ужасов. Нам хотелось напомнить, что война - это не победные марши, а все сложнее и страшнее».По итогам чтений выйдет книга об Уральском добровольческом танковом корпусу. Увидеть ее можно будет на сайте Пермского архива социально-политической историиПрограмма чтений в Доме офицеров рассчитана до 6 вечера. Продолжится она в воскресенье. Посетить мероприятие может любой желающий. Вход свободный.