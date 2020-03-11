← Прокуратура проведет «прямую линию» по оплате труда
Народный подвиг: в Перми вспоминают Дивизию чёрных ножей
День народного подвига по формированию уральского добровольческого танкового корпуса начался с первых в России Всеуральских чтений военной истории тех времен.
11 марта 1943 года Уральских корпус и получил название, которое у всех на слуху. В его состав вошли около 9600 добровольцев, корпус оснастили оружием и техникой, которые безвозмездно изготовили трудящиеся Челябинской, Свердловской и Молотовской областей.
Боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус получил на Орловском направлении знаменитой Курской битвы.
Сегодня в зале Дома офицеров собрались историки, краеведы, архивисты, общественники. Они презентуют свои проекты и выступают с докладами, посвященным истории того времени. Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Люди действительно хотели идти на фронт и драться, понимая, что могут погибнуть. Попав на фронт, они дрались так, что их боялись. Там масса уникальных боевых эпизодов, масса героических событий, о которых мы очень мало знаем".
На чтениях представят и новый документальный фильм Павла Печенкина, снятый в Перми «От Курска до Праги. Дивизия черных ножей». Картина основана на военных хрониках и воспоминаниях.
Анна Отмахова, автор сценария фильма: "История войны, которая показывают войну не в смысле марша и парадов, а крови, грязи и ужасов. Нам хотелось напомнить, что война - это не победные марши, а все сложнее и страшнее».
По итогам чтений выйдет книга об Уральском добровольческом танковом корпусу. Увидеть ее можно будет на сайте Пермского архива социально-политической истории
Программа чтений в Доме офицеров рассчитана до 6 вечера. Продолжится она в воскресенье. Посетить мероприятие может любой желающий. Вход свободный.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Прокуратура проведет «прямую линию» по оплате труда
Лабораторию в пермской больнице имени Тверье пока не закрыли
Минздрав: признаки коронавируса выявлены еще у двух жителей Перми
Громкость сигнализации на месте несанкционированного ЖД-перехода убавили
В Перми стартуют бесплатные тренировки для участников "Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ"
11 марта ожидается пик мартовского потепления
Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
В Пермском педагогическом университете на занятии по химии взорвалась колба
Пермяка приговорили к длительному сроку за двойное убийство
Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском пройдет без зрителей
Добавить комментарий: