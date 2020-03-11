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Прокуратура проведет «прямую линию» по оплате труда
12 марта с 15-00 до 16-00 часов прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда, а также защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста. Граждане могут обратиться по вопросам размера заработной платы, сроков и порядка ее выплаты, изменения условий оплаты труда, объемов нагрузки. Также принимаются вопросы об особенностях заключения и расторжения трудовых договоров с работниками предпенсионного возраста, обязанностях работодателей, порядке постановки на учет в центр занятости в качестве безработного, а также сообщить о нарушениях законодательства в указных сферах.
Звонки принимаются в указанное время по телефону (342) 217-53-36. На вопросы ответит заместитель прокурора края Андрей Назаров.
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