Пробка на Стаханова-Чкалова постепенно уменьшается

Сегодня с утра и до сих пор гигантская пробка стоит на путепроводе "Стахановская-Чкалова" в Перми. Причиной транспортного коллапса стали трамвайные пути на пересечении с улицей Куйбышева, асфальт из-под них буквально вымыло талыми водами. Как следствие, преодолевать их приходится, резко сбрасывая скорость. В прямом эфире наш корреспондент Лариса Стрельникова рассказала и еще об одной возможной причине затора - поворот с дамбы со стороны ул. Стахановская на ул. Куйбышева был перекрыт оградительной лентой, которую убрали как только на месте появилась наша съемочная группа.