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Лабораторию в пермской больнице имени Тверье пока не закрыли
Однако против такой оптимизации выступили врачи - 322 человека. Они написали открытое обращение, где резко осудили подобный шаг, заявив, что таким образом под угрозу ставятся жизнь и здоровье пациентов.
В итоге, по данным на эту минуту, лаборатория, к счастью, продолжает работать в своем обычном режиме. Официального комментария от чиновников пока нет.
Кирилл Дедюкин, врач анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы им. Тверье: "Коллектив больницы недоумевает. До сих пор нет никаких внятных обоснований необходимости создания центральной клинико-диагностической лаборатории. Зачем? Видя соответствие объемов, качества, сроков оказания помощи - зачем? Ни медицинских, ни финансовых аспектов".В итоге, из источника, близкого к краевому Минздраву, сегодня стало известно, что никаких резких решений по закрытию лабораторий принято не будет. До тех пор, пока вопрос не проработают на 100 процентов. Кроме того, те клинико-диагностические лаборатории, что функционируют при отделениях экстренной хирургии и другой неотложной помощи, продолжат функционировать в прежнем режиме.
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