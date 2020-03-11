Минздрав: признаки коронавируса выявлены еще у двух жителей Перми

В краевом министерстве здравоохранения заявили, что потенциальные признаки коронавируса - повышенная температура- выявлены еще у двух жителей Перми. Это пассажиры самолета авиакомпании "Победа", который накануне поздно вечером прилетел из Москвы.Как сообщается, один человек сейчас госпитализирован с диагнозом ОРВИ, ему сделали анализ на коронавирусную инфекцию, он отрицательный. Второй заболевший взят под наблюдение врачей.Всего, по данным Роспотребнадзора, в Перми на сегодняшний день на карантине по коронавирусу находится 57 жителей, из них 11 прилетели из Италии. В медицинских боксах никого нет. Все пострадавшие сидят дома на больничном.