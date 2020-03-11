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Лабораторию в пермской больнице имени Тверье пока не закрыли →
Минздрав: признаки коронавируса выявлены еще у двух жителей Перми
Как сообщается, один человек сейчас госпитализирован с диагнозом ОРВИ, ему сделали анализ на коронавирусную инфекцию, он отрицательный. Второй заболевший взят под наблюдение врачей.
Всего, по данным Роспотребнадзора, в Перми на сегодняшний день на карантине по коронавирусу находится 57 жителей, из них 11 прилетели из Италии. В медицинских боксах никого нет. Все пострадавшие сидят дома на больничном.
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