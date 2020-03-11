Громкость сигнализации на месте несанкционированного ЖД-перехода убавили

Инженеры РЖД убавили громкость сигнализации на месте несанкционированного перехода через железнодорожные пути между двумя микрорайонами. Ранее жители домов по улице Челюскинцев жаловались, что по ночам приходится постоянно просыпаться из-за громкого голоса из динамика. Срезающих путь людей техническая новинка не пугает. Не мешает им и забор. Рядом с железнодорожными путями неподалеку от дома по ул.Челюскинцев, 23 установили систему голосового предупреждения тех, кто переходит железнодорожные пути в неположенном месте. Когда человек приближается к рельсам на расстояние менее 10 м, срабатывает датчик движения, раздается резкий звук и громкое предупреждение. Звук пугает даже днем, а ночью местные жители приходят в бешенство. Хотя и сами жильцы близлежащего дома и сами следуют сюда, в нарушение всех правил. Голос сверху не смущает даже тех, кто идёт с детьми, аргумент у всех один - очень далеко объезжать.Официально жителям предлагают воспользоваться двумя разрешенными переходами: один — на улице Васильева, в 9 километрах на машине, другой - в районе китайского рынка (это 15 минут за рулём и около 40 — пешком).Вадим Тиубаров, житель дома по ул.Челюскинцев, 23: "Если бы вы были жителями близлежащих домов, вы бы не стали этим заниматься. Этот переход нужен людям, это необходимость».У «РЖД» между тем свои аргументы: за прошлый год на путях пострадали 36 жителей Пермского края, 21 из них погиб. Конкретно на этом участке перегона Пермь-2-Бахаревка с 2005 года зафиксировано 94 ЧП.Александр Петров, и.о.заместителя главного инженера Свердловской железной дороги: "Мы не можем их заставить насильно здесь не ходить. Этим устройством предупреждаем, что ходить здесь опасно — для жизни, а не для инфраструктуры РЖД».Штраф, предусмотренный законом, всего 100 рублей. Иногда здесь работают волонтёры — буквально уговаривают не нарушать и дарят подарки.Ещё один подобный переход буквально в нескольких метрах. В ноябре здесь демонтировали лестницу. Но помехой это не стало. И здесь, и возле дома на Челюскинцев забор выламывают. И некоторые считают — так безопасней, чем обходить.Татьяна Новикова: "Дети многие ходят в школу, без родителей. Если бы сделали подъём на мост, как мы хотим, было бы безопасно».Речь об автомобильном путепроводе Стаханова-Чкалова. Посредством нашего сюжета местные жители просят администрацию Индустриального района рассмотреть возможность установить лестницу. И признаются — громкость голоса сверху всё-таки убавили.