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Минздрав: признаки коронавируса выявлены еще у двух жителей Перми →
Громкость сигнализации на месте несанкционированного ЖД-перехода убавили
Официально жителям предлагают воспользоваться двумя разрешенными переходами: один — на улице Васильева, в 9 километрах на машине, другой - в районе китайского рынка (это 15 минут за рулём и около 40 — пешком).
Вадим Тиубаров, житель дома по ул.Челюскинцев, 23: "Если бы вы были жителями близлежащих домов, вы бы не стали этим заниматься. Этот переход нужен людям, это необходимость».
У «РЖД» между тем свои аргументы: за прошлый год на путях пострадали 36 жителей Пермского края, 21 из них погиб. Конкретно на этом участке перегона Пермь-2-Бахаревка с 2005 года зафиксировано 94 ЧП.
Александр Петров, и.о.заместителя главного инженера Свердловской железной дороги: "Мы не можем их заставить насильно здесь не ходить. Этим устройством предупреждаем, что ходить здесь опасно — для жизни, а не для инфраструктуры РЖД».
Штраф, предусмотренный законом, всего 100 рублей. Иногда здесь работают волонтёры — буквально уговаривают не нарушать и дарят подарки.
Ещё один подобный переход буквально в нескольких метрах. В ноябре здесь демонтировали лестницу. Но помехой это не стало. И здесь, и возле дома на Челюскинцев забор выламывают. И некоторые считают — так безопасней, чем обходить.
Татьяна Новикова: "Дети многие ходят в школу, без родителей. Если бы сделали подъём на мост, как мы хотим, было бы безопасно».
Речь об автомобильном путепроводе Стаханова-Чкалова. Посредством нашего сюжета местные жители просят администрацию Индустриального района рассмотреть возможность установить лестницу. И признаются — громкость голоса сверху всё-таки убавили.
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