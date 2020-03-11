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В Перми стартуют бесплатные тренировки для участников "Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ"
Александра Гуляева, координатор проекта: "Два раза в неделю "Первое Пермское беговое" организует бесплатные тренировки для всех желающих. Они будут проходить по средам и пятницам. В среду - на набережной, потому что, как вы знаете, трасса "ЗаБег.РФ" проходит, в том числе, там, и это один из самых сложных участков. В пятницу в сквере у Театра оперы и балета будут проходить функциональные тренировки - это силовой тренинг, который тоже является важным элементом подготовки. На сайте "Первого пермского бегового" на главной странице есть баннер со ссылкой сразу на регистрацию, либо на платформе "RussiaRunning" можно найти "Всероссийский полумарафон - ЗаБег.РФ в Перми", также в социальных сетях у нас везде в "шапках" всех профилей есть ссылка на регистрацию. Дистанции от, так скажем, "вовлечения" - можно преодолеть свои первые два километра, их могут бежать и взрослые, и дети. Самая продолжительная, по названию мероприятия - полумарафон. И между есть очень популярные дистанции 5 и 10 км. Таким образом- 4 дистанции для самого разного уровня подготовки.
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