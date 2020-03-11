11 марта ожидается пик мартовского потепления

← Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
В Перми стартуют бесплатные тренировки для участников "Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ" →
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← Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
В Перми стартуют бесплатные тренировки для участников "Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ" →
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11.03.2020 в 17:26
11.03.2020 в 11:22
10.03.2020 в 16:35
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В Перми стартуют бесплатные тренировки для участников "Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ"
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Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
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Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
В Пермском педагогическом университете на занятии по химии взорвалась колба
Пермяка приговорили к длительному сроку за двойное убийство
Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском пройдет без зрителей
В Пермском крае появятся «Сады памяти»
Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд России
В Пермь вернулись триумфаторы Юниорского чемпионата мира по фигурному катанию
Труженице тыла Лидии Черепановой вручили медаль к 75-летию Победы
Паводок, снижение преступности и коронавирус. Определен круг задач для министерства территориальной безопасности
Водители предупреждают об опасной яме на съезде с Красавинского моста
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