Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золото в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира. На турнире в Таллине наши спортсмены набрали в сумме за короткую и произвольную программу 195,96 балла. На третьем месте расположилась еще одна пермская пара - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, набравшие за два проката 171,18 балла.