Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
Пермяки завоевали путёвки на чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ. На юбилейном, тридцатом, отечественном Чемпионате и Первенстве в Сочи прикамцы завоевали 13 наград.
Золото и серебро сборной принесли Завьялов Сергей, Биктимирова Арина, Поскина Виктория, Бухаров Иван, Галова Алина, Крысина Анастасия. Бронза у Елизарова Максима, Шайдулиной Алины, Щаденко Тимофея, Шишикина Ивана, команды юниоров и юниорок в спаррингах и тулях.
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