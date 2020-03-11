В Пермском педагогическом университете на занятии по химии взорвалась колба

Во вторник, 10 марта, в Пермском педагогическом университете произошло ЧП. Во время занятия по химии взорвалась колба. По информации издания "Комсомольская правда"-Пермь", дети 11-12 лет пришли в университет в кружок по химии, ребята проходили обучение по дополнительной образовательной программе. Преподаватель - 21-летний студент - показывал ребятам опыт с водой и жидким азотом. Однако что-то пошло не так, колба не выдержала давления и взорвалась. От осколков пострадали учитель и пятеро учеников." 21-летний мужчина получил резаную рану плеча. Его отправили в травмпункт №5. Два мальчика и одна девочка получили небольшие ссадины, но отказались от госпитализации. Еще два ребенка получили резаные раны лица. Девочку отправили в больницу с резаной раной лба, а у мальчика рана щеки и переносицы, - сообщили изданию в пресс-службе «скорой помощи».

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливает специальная комиссия педуниверситета. "У преподавателя уже был опыт подобных экспериментов. То есть, он не первый день этим занимается и все было хорошо. Задача комиссии - установить, почему колба взорвалась" - рассказали нам в пресс-службе ПГГПУ