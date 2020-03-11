Пермяка приговорили к длительному сроку за двойное убийство

Суд вынес приговор 49-летнему жителю города Перми по обвинению в убийстве двух или более лиц, а также в умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия. Преступление было совершено в конце марта 2019 года, в дневное время на улице в Дзержинском районе. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, между осужденным, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, его 64-летней знакомой произошла ссора. Мужчина нанес потерпевшей удар ножом в область шеи и не менее двух ударов в область левого бедра. Очевидцами преступления стали двое мужчин 1959 и 1968 годов рождения, с которыми осужденный совместно с потерпевшей распивали спиртные напитки. Они потребовали от злоумышленника прекратить свои преступные действия, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый напал на них с ножом. Один потерпевший скончался на месте, а второй спустя несколько дней в медицинском учреждении. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.