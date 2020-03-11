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Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском пройдет без зрителей
Финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин "Синяя птица", которые пройдут в марте в Нижнем Тагиле и Чайковском, решено провести без зрителей из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Как сообщает "Интерфакс", такое решение принял оргкомитет по подготовке к международным соревнованиям по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования можно будет посмотреть в прямой телетрансляции. В Нижнем Тагиле спортсменки будут состязаться с 14 по 15 марта, в Чайковском - с 21 по 22 марта.
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