Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина в Чайковском пройдет без зрителей

Финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин "Синяя птица", которые пройдут в марте в Нижнем Тагиле и Чайковском, решено провести без зрителей из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Как сообщает "Интерфакс", такое решение принял оргкомитет по подготовке к международным соревнованиям по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования можно будет посмотреть в прямой телетрансляции. В Нижнем Тагиле спортсменки будут состязаться с 14 по 15 марта, в Чайковском - с 21 по 22 марта.