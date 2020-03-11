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В Пермском крае появятся «Сады памяти»
«Сад памяти» - это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков», – сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.
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