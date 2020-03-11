В Пермском крае появятся «Сады памяти»

В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки пройдут по всему Пермскому краю – в парках, скверах, на территории школ и детских садов, а также на землях лесного фонда. Центральное мероприятие, организатором которого выступит Минприроды Пермского края, пройдет 18 мая в Чусовском районе. Участники высадят 9 тысяч сеянцев на землях лесного фонда.«Сад памяти» - это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков», – сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.