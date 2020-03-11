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Паводок, снижение преступности и коронавирус. Определен круг задач для министерства территориальной безопасности

Глава региона Дмитрий Махонин назначил нового министра территориальной безопасности Пермского края. Ведомство возглавит отставной генерал-майор Виктор Батмазов — сегодня он официально приступил к исполнению своих обязанностей. Первой задачей на новом посту для него станет борьба с паводком.
Дмитрий Махонин: "Перед нами стоят первостепенные задачи по борьбе и предотвращению паводка. Чтобы каждый гражданин чувствовал, что Пермский край — это место комфортного проживания. И все негативные явления, которые происходят, должны решаться".
Начало половодья в Прикамье ожидается в первые числа апреля, а максимальное его проявление прогнозируется  в период майских праздников. Важно, чтобы жители края были заранее предупреждены, а все службы находились наготове. Здоровье и имущество людей не должны пострадать, отметил Дмитрий Махонин.
Еще одной важной задачей для министерства будет снижение уровня преступности. Кроме того, Виктору Батмазову предстоит подключиться к совместной работе с краевыми минздравом и Роспотребнадзором по противодействию распространению короновируса.
Виктор Батмазов уже работал в Прикамье. В 2015 году он возглавлял Пермское Суворовское училище. Ранее занимался воспитательной работой в вооруженных силах – трудился на должности заместителя главнокомандующего сухопутными войсками. В последнее время господин Батмазов руководил управлением общественных отношений думы Екатеринбурга.
Свой первый рабочий день Виктор Батмазов посвятит знакомству с сотрудниками подконтрольного ему министерства.
Виктор Батмазов, и. о. министра территориальной безопасности Пермского края: "Надо разобраться с ситуацией, которая сложилась на данный момент в Пермском крае по вопросам паводка. Задача - наладить отношения со всем силовым блоком, который расположен в Пермском крае, чтобы это была конструктивная добропорядочная работа".

Опубликовано: 11.03.2020 в 09:27 в рубрике - Новости T7-inform

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