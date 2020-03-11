← В Новых Лядах прошел традиционный спортивный праздник "Протон ПМ"
Паводок, снижение преступности и коронавирус. Определен круг задач для министерства территориальной безопасности →
Водители предупреждают об опасной яме на съезде с Красавинского моста
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Новых Лядах прошел традиционный спортивный праздник "Протон ПМ"
Пьяный пермяк угнал машину и сбил ребенка
ПГАТУ подписал соглашение с региональным отделением «Союза садоводов России»
В Прикамье съедутся лучшие летающие лыжницы планеты
Пермякам не дает спать новая сигнализация возле железной дороги
В Перми по горячим следам задержаны подозреваемые в автоугоне
Пермяки требуют наказать живодеров, жестоко издевавшихся над котом
В Прикамье может потеплеть до +10
8 марта молодогвардейцы читали пермячкам стихи и дарили цветы
Возле трассы Березники-Соликамск утонул экскаватор
Добавить комментарий: