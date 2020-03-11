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Труженице тыла Лидии Черепановой вручили медаль к 75-летию Победы
В памяти всё. Когда началась война, Лидии Николаевне было 11 лет, мужчины пошли на фронт, а колхозные поля остались на женщин и подростков, которые трудились на равных со взрослыми до окончания войны - этот день она тоже помнит хорошо.
Лидия Черепанова, труженик тыла: "Давайте на собрание! Бросайте работу, а мы потом больше и на работу не пойдём, выходной сегодня - ой, мы радёхоньки побежали на собрание".
И после войны свою жизнь Лидия Черепанова посвятила сельскому хозяйству, работая на земле и передав своим детям любовь к труду и умение не бояться трудностей на своём пути.
Детей у Лидии Черепановой пятеро, внуков - тринадцать, двадцать три правнука и один праправнук. И сегодня большая встреча - собралось человек тридцать родни, правнуки приготовили бабушке стихи.
Повод для встречи серьёзный - в списке наград добавилась ещё одна - глава поселения и внук Лидии Николаевны краевой парламентарий Павел Черепанов вручили ей медаль к 75-летию Победы. Павел Черепанов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Заслуга тружеников тыла ничуть не меньше дала вклад в общую победу, и наравне с теми, кто был на передовой, они помогали, они трудились!"
Более 14,5 тысяч ветеранов живут сейчас в Пермском крае, из них почти 13,5 тысяч - это труженики тыла, те, кто стоял у заводских станков или, как Лидия Черепанова, работал на земле.
Весна дарит нам сразу несколько праздников - это Международный женский день, день весны и труда, и, конечно, юбилейный День Победы, в преддверии которого вручают награды тем, кто сражался и трудился в тылу, помогая фронту. До 9 мая медали должны получить все. Точно так же ко Дню победы большая семья планирует вновь собраться вместе, пройти в Бессмертном полку, а затем поздравить маму и бабушку прозой и песней.
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