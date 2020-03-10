В Новых Лядах прошел традиционный спортивный праздник "Протон ПМ"

19-й зимний спортивный праздник прошел на стадионе спортивно оздоровительного комплекса предприятия "Протон ПМ" в Новых Лядах. Участники соревновались в перетягивании каната, комбинированной эстафете и других состязаниях. В этом году соревнования посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому девиз праздника - «Навстречу Победе». Ветеранов на "Протон ПМ" помнят, ими гордятся и вдохновляются их подвигами. На предприятии равняются на победителей. К 2023 году на загородной площадке в Новых Лядах появится производство нового двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» – будущего российской космонавтики.Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: «Очередной этап сплочения нашего коллектива вокруг одной единой цели. Как наши отцы и деды сплотились против захватчиков и не дали завоевать нашу страну, так и мы сегодня своим ежедневным трудом создаем наше будущее.»Не забывают и о качестве жизни. В феврале в Пермской городской думе утвердили новые документы территориального планирования Новых Лядов, которые подразумевают и развитие спортивной инфраструктуры. Запланировано расширение местного спорткомплекса, открытие новых секций, дворовых спортивных площадок и даже строительство бассейна. Активное участие в развитии «поселка» принимает председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: «Это важно участвовать в жизни предприятия и поселка. Большинство работников этого завода работают и живут здесь и мы имеем действительно амбициозные планы»