В Новых Лядах прошел традиционный спортивный праздник "Протон ПМ"
Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: «Очередной этап сплочения нашего коллектива вокруг одной единой цели. Как наши отцы и деды сплотились против захватчиков и не дали завоевать нашу страну, так и мы сегодня своим ежедневным трудом создаем наше будущее.»
Не забывают и о качестве жизни. В феврале в Пермской городской думе утвердили новые документы территориального планирования Новых Лядов, которые подразумевают и развитие спортивной инфраструктуры. Запланировано расширение местного спорткомплекса, открытие новых секций, дворовых спортивных площадок и даже строительство бассейна. Активное участие в развитии «поселка» принимает председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: «Это важно участвовать в жизни предприятия и поселка. Большинство работников этого завода работают и живут здесь и мы имеем действительно амбициозные планы»
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