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Пьяный пермяк угнал машину и сбил ребенка
В поселке Карьер Известняк Александровского района, пьяный мужчина при попытке угнать чужую машину, врезался в крыльцо магазина, где стояли люди, в том числе дети. В результате наезда пострадал один ребенок. При медосвидетельствовании подтвердилось, что мужчина был пьян. На виновника завели уголовные дела за угон и нарушение ПДД. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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