ПГАТУ подписал соглашение с региональным отделением «Союза садоводов России»

Сегодня в общественной приемной Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» состоялось подписание соглашения о деловом сотрудничестве и партнерстве с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом. По словам и.о. ректора ПГАТУ Алексея Андреева, сотрудничество вуза с "Союзом садоводов" будет строиться, прежде всего, в повышении уровня профессиональной грамотности садоводов и огородников и их ознакомлении с новыми инновационными технологиями выращивания плодовых, ягодных и овощных культур. В частности, запланированы семинары от ученых по агротехнике выращивания различных культур.

«Наша задача – помочь садоводам в решении их текущих и перспективных проблем: правовых, инфраструктурных, земельных, а также активно продвигать современные технологии садоводства. Кроме ведущих специалистов Ботанического сада ПГНИУ в составе Совета регионального отделения активно трудятся известные ученые Пермского государственного аграрно-технологического университета, которые ежегодно проводят циклы семинаров по агротехнике выращивания различных садовых культур» - сказал председатель Пермского отделения «Союза садоводов России», кандидат биологических наук Сергей Шумихин.

Кроме ПГАТУ соглашения о сотрудничестве и партнерстве Пермского отделения Союза садоводов России уже подписаны с Пермским государственным национальным исследовательским университетом, Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, с Пермской государственной ордена „Знак Почёта“ краевой универсальной библиотекой им. А. М. Горького, с юридической компанией «Удачный помощник», рядом ТОСов г. Перми. За 4-летний срок существования регионального отделения в рамках образовательного проекта «Азбука грамотного садовода» с участием партнеров было проведено более 100 образовательных семинаров, в том числе в городах Лысьва, Чусовой, Краснокамск.