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В Прикамье съедутся лучшие летающие лыжницы планеты
17 стран примут участие в финальных этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Старты пройдут в Свердловской области и Пермском крае с 14 по 22 марта.
Очередная заявка поступила от республики Казахстан.
Более 50 сильнейших летающих лыжниц будут состязаться за главные награды Кубка мира.
22 марта на комплексе трамплинов «Снежинка» будут вручены сразу четыре трофея: Большой хрустальный глобус победительнице общего зачета Кубка мира сезона 2019/2020, Кубок наций лучшей женской команде по итогам сезона, трофей победительнице русского тура «Синяя птица» и Континентальный кубок лучшему летающему лыжнику.
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