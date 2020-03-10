В Прикамье съедутся лучшие летающие лыжницы планеты

17 стран примут участие в финальных этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Старты пройдут в Свердловской области и Пермском крае с 14 по 22 марта.

Очередная заявка поступила от республики Казахстан.

Более 50 сильнейших летающих лыжниц будут состязаться за главные награды Кубка мира.

22 марта на комплексе трамплинов «Снежинка» будут вручены сразу четыре трофея: Большой хрустальный глобус победительнице общего зачета Кубка мира сезона 2019/2020, Кубок наций лучшей женской команде по итогам сезона, трофей победительнице русского тура «Синяя птица» и Континентальный кубок лучшему летающему лыжнику.