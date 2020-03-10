Пермякам не дает спать новая сигнализация возле железной дороги

Недалеко от улицы Челюскинцев в Перми возле железной дороги в целях безопасности установили сигнализацию. На шум начали жаловаться местные жители. По правилам обходить далеко и долго - около часа, поэтому большинство людей идут напрямую, через рельсы, тем более что по времени это занимает 5 минут.Когда человек приближается к рельсам на 10 метров, срабатывает датчик движения, и раздается неприятный сигнал предупреждения, который способен напугать даже днем. Ночью жильцам стоящего неподалеку дома по Челюскинцев, 23 громкий звук мешает спать.Вопросов много. Зачем устанавливать сигнализацию, если уже есть забор? А если забор ломают, то, может быть, стоит установить более прочный забор и не тратить нервы местных жителей. Эти вопросы должны разъяснить на встрече с представителями РЖД.Неподалеку от этого места несколько месяцев назад демонтировали лестницу, которой было не менее 40 лет - местные жители всегда ходили напрямую через железнодорожные пути. Однако несмотря на возражения и возмущение местных жителей у РЖД есть свои аргументы. В 2019 году травмы на железной дороге получили 36 пешеходов, 21 человек погиб. В этом году уже произошло 4 несчастных случая, погибли 3 человека.