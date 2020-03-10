В Перми по горячим следам задержаны подозреваемые в автоугоне

Сотрудники уголовного розыска Перми по горячим следам задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража в особо крупном размере».В полицию обратился мужчина, который сообщил, что от его дома с неохраняемой парковки неизвестные похитили автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200". Сработал брелок. Примерно через полминуты хозяева выглянули в окно, но автомобиля на парковке уже не было.Полицейским удалось установить маршрут передвижения угнанной машины. Внедорожник был обнаружен на одной из автомоек по улице Свиязева. Внутри салона находилась система подавления сигнала, так называемая «глушилка», которая не позволяет отследить владельцу транспортного средства местонахождение автомобиля по GPS. Также на иномарку уже повесили другие государственные номера."Установлены возможные подозреваемые в совершении данного преступления - жители Мотовилихинского района Перми 78 и 82 г.р.", - сообщили в ОУР УМВД России по г.Перми.