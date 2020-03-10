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В Прикамье может потеплеть до +10
Пик потепления придется на среду. Тропический воздух из Черноморского района распространится на Южный Урал и дойдет до юга Пермского края, в результате при прояснениях температура может приблизиться к отметке в плюс 10 градусов. Все это может сопровождаться сильными порывами ветра.
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