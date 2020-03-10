8 марта молодогвардейцы читали пермячкам стихи и дарили цветы
Игорь Новосёлов, руководитель Пермского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России: "На самом деле, мы очень бережно и трепетно относимся к женскому полу, желаем им здоровья, счастья. Ну а мы всегда на страже - охраняем их и защищаем».
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