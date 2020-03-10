8 марта молодогвардейцы читали пермячкам стихи и дарили цветы

8 марта "Молодая гвардия Единой России" традиционно проводит праздничные мероприятия по всей стране. В Перми в этот день состоялось сразу две акции. Активисты прошли в праздничной колонне с плакатами по пешеходной части улицы Крупской, параллельно декламируя стихи и поздравления. Цветы вручали всем проходящим девушкам и женщинам. Всего подарили около 600 тюльпанов.Игорь Новосёлов, руководитель Пермского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России: "На самом деле, мы очень бережно и трепетно относимся к женскому полу, желаем им здоровья, счастья. Ну а мы всегда на страже - охраняем их и защищаем».