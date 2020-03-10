Пермяки требуют наказать живодеров, жестоко издевавшихся над котом

В комментариях на странице приюта во "ВКонтакте" пользователи требуют найти и наказать тех, кто так издевался над котом. Некоторые даже предложили самостоятельно "разобраться" с живодерами. Руководитель приюта Галя Море ответила, что волонтеры не хотят провоцировать людей на совершение преступлений, и не хотят самосуда. "Важно, чтобы с этим разобралась полиция, а не мы, простые люди" - написала Галя Море.