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Возле трассы Березники-Соликамск утонул экскаватор
Один из очевидцев запечатлел утонувшую технику на видео и выложил запись в соцсети. Говорят, что утопили экскаватор во время подготовки к строительству дороги. Магистраль между двумя городами предполагается реконструировать до 2022 года в пять этапов.
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