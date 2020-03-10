11 марта в Перми состоится «Робототехнический танковый биатлон – 2020». Краевые соревнования пройдут на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» с 10:00 до 17:00.Ребятам предстоит провести презентации своих танков, собрать их на время. Также танки, управляемые со смартфонов или очков виртуальной реальности, должны будут преодолеть препятствия: «лесной завал», «змейка», «эстакада», «мост» и «заезд в гараж». Чтобы победить, участникам соревнований необходимо показать умение принимать новые решения, влиться в процесс инноваций.Мероприятие, в которых примут участие школьники, приурочены ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны. В перерывах между соревнованиями ребята смогут посетить выставки Пермского государственного архива социально-политической истории «Молотовская танковая бригада» - к 75-летию формирования УДТК.