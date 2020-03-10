В пермскую "красную" зону пытались доставить сотовые телефоны

В исправительной колонии строгого режима №37, расположенной в городе Чусовой, при досмотре автомобиля, прибывшего для ввоза мебели в учреждение, сотрудниками была пресечена попытка доставки крупной партии запрещенных предметов. В дверцах шкафов, предназначавшихся для помещений режимного учреждения, сотрудники обнаружили 14 сотовых телефонов и USB-шнуров к ним. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. В ИК-37 отбывают наказание бывшие работники судов и правоохранительных органов.