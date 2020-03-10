Прикамские журналисты соревновались за Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду

На базе школы олимпийского резерва «Огонёк» под Чусовым состоялся Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду. Участие в состязаниях приняли журналисты и сотрудники пресс-служб.Дисциплина слалом-гигант Боне представляет собой спуск с горы, размеченной специальными воротами, объезжать которые нужно с определённой стороны. Большинство участников попробовали себя в таком испытании впервые. Победителем у мужчин в дисциплине «горные лыжи» стал Павел Михайлов из лысьвенской газеты «Искра», у девушек - Юлия Уракова, информагентство «Интерфакс». Сотрудники "Вести Пермь" Лариса Стрельникова и Максим Лабутин привезли бронзовые медали. В скоростном спуске на сноубордах первые места заняли пресс-секретарь министерства образования края Ксения Хромко и Петр Кравченко из пресс-службы «Рационального недропользования».