Прикамские журналисты соревновались за Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду

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Дисциплина слалом-гигант Боне представляет собой спуск с горы, размеченной специальными воротами, объезжать которые нужно с определённой стороны. Большинство участников попробовали себя в таком испытании впервые. Победителем у мужчин в дисциплине «горные лыжи» стал Павел Михайлов из лысьвенской газеты «Искра», у девушек - Юлия Уракова, информагентство «Интерфакс». Сотрудники "Вести Пермь" Лариса Стрельникова и Максим Лабутин привезли бронзовые медали. В скоростном спуске на сноубордах первые места заняли пресс-секретарь министерства образования края Ксения Хромко и Петр Кравченко из пресс-службы «Рационального недропользования».
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