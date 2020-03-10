Участники благотворительной "Олимпийской лыжни" собрали 400 тысяч рублей

В спортивном благотворительном состязании «Олимпийская лыжня», которое прошло на базе "Динамо", приняли участие более 600 человек, в том числе воспитанники школы паралимпийского резерва и титулованные спортсмены. На выбор предлагалось преодолеть 1 км, 3, 5 и 10. Также прошёл костюмированный забег.В торжественном открытии принял участие глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он наградил благодарственными письмами наиболее отличившихся спортсменов Прикамья.Организатором «Олимпийской лыжни» выступил благотворительный фонд трехкратного серебряного призёра Олимпийских игр по санному спорту Альберта Демченко. Общая сумма сбора по итогам составила около 400 тысяч рублей. Средства будут направлены на реализацию проекта программы помощи детям с особенностями развития.Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту: "Основная идея - пропаганда массового спорта, чтобы привлекать людей к спорту такими благотворительными забегами, за счет этого и помогать всем".