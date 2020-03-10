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Министерство территориальной безопасности края возглавил Виктор Батмазов
Дмитрий Махонин: "Перед нами стоят очень сложные первостепенные задачи по борьбе и предотвращению паводковой ситуации. Я бы хотел попросить, чтобы Вы обратили особое внимание на то, чтобы люди чувствовали себя в безопасности".
Виктор Батмазов уже работал в Прикамье - в 2015году возглавлял Пермское Суворовское училище. Ранее занимался воспитательной работой в вооруженных силах – трудился на должности заместителя главнокомандующего сухопутными войсками. В последнее время Батмазов руководил управлением общественных отношений Думы Екатеринбурга.
"Первый рабочий день начинается с представления, совещаний, знакомства с коллективом. А дальше уже по плану", - рассказал Виктор Батмазов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края.
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