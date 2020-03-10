Министерство территориальной безопасности края возглавил Виктор Батмазов

Министерство территориальной безопасности Пермского края возглавил отставной генерал-майор Виктор Батмазов. Руководителя ведомства официально представил глава региона Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин: "Перед нами стоят очень сложные первостепенные задачи по борьбе и предотвращению паводковой ситуации. Я бы хотел попросить, чтобы Вы обратили особое внимание на то, чтобы люди чувствовали себя в безопасности".Виктор Батмазов уже работал в Прикамье - в 2015году возглавлял Пермское Суворовское училище. Ранее занимался воспитательной работой в вооруженных силах – трудился на должности заместителя главнокомандующего сухопутными войсками. В последнее время Батмазов руководил управлением общественных отношений Думы Екатеринбурга."Первый рабочий день начинается с представления, совещаний, знакомства с коллективом. А дальше уже по плану", - рассказал Виктор Батмазов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края.