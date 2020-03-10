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В Прикамье легковушка столкнулась с двумя КамАЗами
Как сообщили в полиции, водитель машины «Богдан-2111» выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и врезался в грузовик. От удара легковушку отбросило на другой КамАЗ.
В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.
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