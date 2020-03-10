В Пермь привезли икону с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Поклониться святыне можно до 13 апреля в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу ул. Лодыгина 40а.Старица Матрона Московская - одна из наиболее почитаемых русских святых двадцатого столетия. Ей молятся в болезнях, при сложных жизненных обстоятельствах и семейных неурядицах.Богослужения в храме совершаются ежедневно в 8:30 и в 17:00. Ежедневно будут читаться и акафисты Блаженной Матроне, в 11:00 и 16:30.Икона была написана на святой горе Афон в Греции.