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"Чтобы ты никому не достался": жительница Чусового пырнула ножом своего любимого и легла спать
В ходе следствия установлено, что потерпевший распивал со своей приятельницей спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт. Со словами: «…Я тебя все равно убью, чтобы ты никому не достался», гражданка взяла в руки нож и умышленно нанесла им несколько ударов по телу мужчины. Он стал умолять сожительницу вызвать ему «скорую помощь», но возлюбленная легла спать, оставив гражданина на полу, вскоре он потерял сознание. Через некоторое время мужчина очнулся от шума, дополз до двери и попросил соседей о помощи.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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