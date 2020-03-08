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Сотрудники ГИБДД поздравили женщин - водителей с праздником
Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Чернушки, Кизела, Губахи, Карагая, Барды и Гайн, совместно с представителями общественных советов и отрядами ЮИД, провели праздничную акцию «Цветы для автоледи».Таким необычным, но очень приятным способом стражи порядка поздравляют женщин за рулем уже не первый год, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилисток, дарили им цветы, памятки по правилам дорожного движения, и, конечно, желали счастья, любви и безопасных дорог.
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