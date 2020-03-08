Видео: в Перми Росгвардия задержала мошенника

Росгвардия опубликовала видео задержания жителя краевой столицы 1993 г.р., подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств. По информации ведомства, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



По версии следствия, мужчина предлагал на интернет-площадках несуществующий товар. В качестве гаранта отправлял поддельные накладные, создавая видимость отправки заказа, получив которые, потерпевшие отправляли предоплату.По имеющейся информации, противоправную деятельность гражданин осуществлял с лета прошлого года. Как правило, подозреваемый предлагал в Интернете квартиры в аренду или технику: вездеходы, снегоходы, лодочные моторы. Обычно предоплата составляла от 10 до 70 тысяч рублей.

Правоохранители располагают информацией о 12 эпизодах мошенничества. Не исключено, что задержанный обманывал не только жителей Перми. На время расследования его поместили под стражу. По всем противоправным фактам возбуждены уголовные дела.